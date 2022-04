Königsbrunn

vor 33 Min.

14-jähriger Künstler aus Königsbrunn steckt viel Kopfarbeit in seine Porträts

Plus Simon Dumberger gestaltet im Rathaus in Königsbrunn seine erste eigene Ausstellung. Bei seiner Malerei überlässt er nichts dem Zufall.

Von Adrian Bauer

Am Anfang jedes Bildes steht eine große Entscheidung. Simon Dumberger aus Königsbrunn geht seine Malerei mit Leidenschaft und Methode zugleich an: "Wenn man etwas sieht, von dem man sich sagt: Davon möchte ich jede einzelne Linie zeichnen, dann sollte man das sofort tun. Sonst ist die Inspiration vorbei." Der 14-jährige Gymnasiast malt Porträts im Stile der Alten Meister der Renaissance. Wie gut er das kann, davon kann man sich bei der Premierenausstellung der Reihe "Königsbrunner Talente" überzeugen, die am Donnerstag, 28. April, im Rathaus in Königsbrunn beginnt.

