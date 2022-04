Königsbrunn

vor 33 Min.

300 Metal-Fans feiern in Königsbrunn ihr "Mammut"

Plus Zweimal musste es verschoben werden. Jetzt konnte das Festival im Königsbrunner Jugendzentrum stattfinden.

Von Elmar Knöchel

"Nach zwei Jahren Planungszeit endlich Festival": So fasste es Organisator Thomas Walk zusammen. Es sei nicht einfach gewesen, das Team zusammenzuhalten. Doch letztlich habe es geklappt. Die Resonanz bestätigte den Aufwand: Bereits zum Auftritt der ersten Band am Freitag, "Die In Agony" aus Augsburg und Bobingen, waren über 150 Gäste im Matrix an der großen Bühne.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .