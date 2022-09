Königsbrunn

vor 34 Min.

Der Segelclub Königsbrunn will seinen Generationswechsel gestalten

Der Segelclub Königsbrunn hat am Ostufer des Mandichosees seinen Bootssteg.

Plus Seit 1976 gehört der Königsbrunner Segelclub zum Vereinsleben in der Stadt. Jetzt arbeitet man an einem Generationswechsel im Vorstand und neuer Mitgliederwerbung.

Von Adrian Bauer

Die Sonne lässt das Wasser des Mandichosees glitzern. Surfbretter, Stand-up-Paddler und ein paar Segelboote gleiten über die Wellen. Vom Bootssteg des Königsbrunner Segelclubs lässt sich die sommerliche Schönheit erahnen, die eine Fahrt über den See mit sich bringt. Elf Boote schaukeln auf den Wellen und warten auf ihren Einsatz. Die Vereinsmitglieder genießen das Gefühl seit vielen Jahren. Doch nun steht langsam ein Generationswechsel an, der moderiert werden will. Der langjährige Vorsitzende Erwin Schneider arbeitet mit jungen Mitstreitern daran, dass dieses Unterfangen gelingt.

