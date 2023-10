Die Welt der Brettspiele im Königsbrunner Matrix

Das „Spiel viel“-Wochenende war kein Besuchermagnet. Wer trotzdem vorbeischaute, kam auf seine Kosten.

Erstaunlich, was sich mit Spielbrett, Figuren, Karten und Brettspielzubehör für Szenarien erschaffen lassen: An den Spieltischen im Königsbrunner Matrix tauchten kleine und große Besucher in eine eigene Welt ein. Die Bandbreite der Spiele reichte von kreativ, knifflig, lustig, kurzweilig, spaßig bis hin zu rasant und tiefsinnig.

Wer spielen wollte oder auch alleine zur Brettspielveranstaltung kam, fand rasch Anschluss an Spielgruppen. Mit einer aufgestellten Tischfahne „Mitspieler gesucht“ am Spieltisch signalisierten die bereits Spielenden, dass noch weitere Mitspieler willkommenen sind. Das war neu und kam sehr gut an. Mit der steigenden Spielerzahl veränderte sich meist die Dynamik und auch oft der Reiz eines Spiels.

Spiel für abenteuerlustige Reisende

Familie Sutter aus Untermeitingen fand Dank des Spielerklärers rasch in das Abenteuer rund um „Fireball Island“, das am meisten gespielte Spiel an diesem Wochenende. Die Spieler verkörperten auf dem großen dreidimensionalen Spielfeld abenteuerlustige Reisende, sammeln Schätze, müssen sich jedoch vor Feuerbällen in Acht nehmen.

Großen Spaß hatten die Kinder auch bei „Pen and Paper“. Hierbei schlüpften die Mitspieler in die Rolle eines selbst ausgedachten fiktiven Charakter und erlebten dann gemeinsam durch Erzählen ein Abenteuer. Gefragt war dabei Kreativität und Absprachen.

Im Spiel Schreiner sein

Beim Strategie-Expertenspiel „Woodcraft“ tauchten die Spieler in die Rolle des Schreiners ein und mussten Aufträge erfüllen. Sie pflanzten Bäume, um Holz wachsen zu lassen, schnitten und leimten anhand vieler Aktions- und Kombinationsmöglichkeiten und strebten nach mehr Ansehen. Die von "Comic Time" aus Augsburg und "Pasch-Spiele" aus Bobingen angebotenen Spielsessions kamen bei den Teilnehmern richtig gut an. Organisator Steve Klier hätte sich zwar mehr Besucher gewünscht, weiß jedoch, dass er und sein Team Menschen mit gleichen Interessen zusammengebracht hat.