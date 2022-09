Königsbrunn

18:30 Uhr

Eine halbe Million Rettungskräfte in Bayern verlassen sich auf Königsbrunn

Ein stabiles Digitalfunknetz ist für Rettungskräfte entscheidend. Dafür sorgt eine besondere Dienststelle in Königsbrunn.

Plus Vor zehn Jahren begann die Digitalfunk-Ära. In Königsbrunn laufen ihre Drähte zusammen – in der Funkzentrale für Rettungskräfte im gesamten Freistaat.

Von Paula Binz Artikel anhören Shape

Wenn die Polizei, die Feuerwehr oder der Rettungsdienst in ganz Bayern zu Einsätzen ausrückt, dann spielt ein stabiles und breit ausgebautes Digitalfunknetz eine entscheidende Rolle. Dafür, dass die Einsatzkräfte stets Kontakt halten können, sorgt die sogenannte Autorisierte Stelle Bayern. Sie befindet sich auf dem Gelände der Bereitschaftspolizei in Königsbrunn. Von dort aus werden die knapp 1000 bayerischen Funkstationen überwacht und betreut. Nun blickt die Autorisierte Stelle auf ihre zehnjährige Geschichte zurück – und richtet sich zeitgleich unter neuer Leitung für die Zukunft aus.

