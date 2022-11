Königsbrunn

Betrieb der Eisarena Königsbrunn ist bis März zu 90 Prozent gesichert

Die Eismaschine steht in der Königsbrunner Eisarena derzeit öfter still. Die Vereine verzichten auf Eisbereitungsfahrten, um Energie zu sparen.

Plus Aufatmen bei den Eissportfreunden in Königsbrunn: Die Eishalle bleibt sehr wahrscheinlich bis zum Saisonende in Betrieb. Langfristig planen kann man aber nicht.

Die Eissportfreunde in Königsbrunn können ein bisschen aufatmen: Wenn nichts Unvorhergesehenes mehr passiert, ist der Betrieb der Eisarena bis zum Saisonende im Frühjahr gesichert. Was Zweiter Bürgermeister Maximilian Wellner vergangene Woche im Stadtrat andeutete, bestätigte nun Maximilian Semmlinger, der Chef der Betreibergesellschaft BVE: "Wenn alles so bleibt wie im Moment, dann können wir den Betrieb aufrecht erhalten."

