Königsbrunn

vor 59 Min.

Energiekrise: Schließt die Eisarena Königsbrunn wirklich zum Jahreswechsel?

Bleibt die Eisarena Königsbrunn 2023 geschlossen? Die Verantwortlichen wollen alles unternehmen, dass es nicht so weit kommt.

Plus Ein TV-Beitrag schreckt Eissportfreunde in Königsbrunn auf. Weil die Stromkosten steigen, könnte die Eisarena 2023 zu bleiben. Antworten zu den wichtigsten Fragen.

Von Adrian Bauer Artikel anhören Shape

"Zum Jahreswechsel wird hier wahrscheinlich zugesperrt, mitten in der laufenden Saison", sagt der Sprecher im TV-Beitrag. Die Rede ist von der Königsbrunner Eisarena, gezeigt wird ein Bild des Haupteingangs. Dieser Beitrag des Bayerischen Rundfunks hat viele Eissportfreunde in Aufregung versetzt. Muss wirklich ein Wunder passieren, damit 2023 in Königsbrunn noch Schlittschuh gelaufen und Eishockey gespielt werden kann? Wir haben die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen