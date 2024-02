Es war ein kreatives Jahr beim Königsbrunner Künstlerkreis

Auf die Jahresausstellung während der Gautsch und zahlreiche Mangabilder blickt der Königsbrunner Künstlerkreis zurück.

Auf ein kreatives Jahr 2023 blickten die Mitglieder des Königsbrunner Künstlerkreises (KKK) zurück. Die Neuwahlen bei der Versammlung bestätigten die bewährte Vorstandschaft. Erstmals waren mit Robin Bühl und Vivian Christophel zwei Vertreter der Jugendgruppe anwesend, die deren Leiter bei Bedarf vertreten. Vorsitzender Jürgen Hörauf gab einen kurzen Rückblick auf das kreative Jahr: Die traditionelle Jahresausstellung, im Rahmen der kulturellen Gautsch, konnte im Rathaus stattfinden. Daneben nahmen Mitglieder an der Ausstellung der Sparkasse Landsberg und am Wehringer Weihnachtsmarkt teil. Workshops, auch das traditionelle Ferienprogramm für Kinder in den Sommerferien, wurden gut besucht.

Der Königsbrunner Künstlerkreis (KKK) 1 / 4 Zurück Vorwärts Treffpunkt ist die Begegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt, Füssener Straße 121 a, jeden Dienstag um 19 Uhr.

Der Jahresbeitrag bei Mitgliedschaft beträgt 50 Euro.

Die Jugendgruppe trifft sich Jeden ersten und dritten Dienstag im Monat, jeweils um 17.30 Uhr. Unkostenbeitrag pro Malabend 2 Euro. Jahresbeitrag bei Mitgliedschaft 10 Euro. Infos zur Jugendgruppe hat Jugendwart Klaus-Peter Glaser, Telefonnummer 08231-31555.

Allgemeine Informationen unter www.Koenigsbrunner-Kuenstlerkreis.de und bei Vorsitzendem Jürgen Hörauf, Telefon 0821-993931 oder unter info@Koenigbrunner-Kuenstlerkreis.de

Bei der Jugendgruppe entstanden zahlreiche Manga-Bilder, viele in Heimarbeit. „Die Manga-Events in der MatriX, bei denen diese Bilder der Öffentlichkeit präsentiert werden, erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit“, so Jugendwart Klaus-Peter Glaser. Für 2024 plant die alteingesessene Königsbrunner Künstlerkreisrunde ein vielseitiges Jahresprogramm. Sie zählt derzeit 25 erwachsene Mitglieder. „Traditionell bestücken wir im Rahmen der kulturellen Gautsch-Eröffnung, heuer am Montag, 24. Juni, die große Jahresausstellung im Königsbrunner Rathaus Foyer. Die Vernissage hierzu findet am selben Abend statt“, so Vorsitzender Jürgen Hörauf.

Kunstbegeisterte sind in Königsbrunn willkommen

Im Rahmen der Ausstellung mit dem Titel „Kunst feiert - bunte Vielfalt“ entstehen derzeit, passend zum neuen Jahresmotto neue Bilder, Zeichnungen, Aquarelle, Drucke und Kollagen. Diverse Workshops, Malabende im Asterpark, Film und spezielle Themenabende mit Diskussionsrunden, sowie ein Sommerfest und eine Weihnachtsfeier sind geplant. Im Veranstaltungssaal des Informationspavillons 955 präsentiert Franz Günther vom KKK derzeit großformatige Collagen und Acrylbilder die zu den offiziellen Öffnungszeiten besichtigt werden können. Derzeit hält Marie-Luise Reichelt vom KKK einen Workshop zum Thema „Aquarellmalerei“ ab. „Hobby Maler mit Lust auf Kreativität, die ihr Talent gerne in einer Gruppe weiter entwickeln wollen, sind im KKK jederzeit herzlich willkommen. Sie können kostenfrei und unverbindlich jederzeit bei den Kunstabenden vorbeischauen“, sagte Hörauf.

Unter fachlicher Anleitung von Marie-Luise Reichelt (zweite von rechts), entstanden hübsche Landschaftsbilder. Darüber freuen sich Franziska Winter (von links), Eva-Maria Siegmund, Jürgen Hörauf und Jörg Hesse. Foto: Sabine Hämmer