Förderverein gibt neue Impulse für die Mittelschule Königsbrunn

Der Förderverein der Mittelschule Königsbrunn stellt sich neu auf. Das Führungsteam will die Schule mit Ideen voranbringen. Zwei Projekte werden sofort angeschoben.

Der Förderverein der Mittelschule Königsbrunn hat einen neuen Vorstand. Das Team um die Vorsitzenden Margit Knoll und Petra Fischer möchte der Schulgemeinschaft neue Impulse und Ideen mitgeben. Als äußeres Zeichen hat sich der Verein ein neues Logo gegeben und das Motto "Beyond Lessons". Denn die Arbeit des Vereins soll helfen, das Wir-Gefühl der Schule auch über den Unterricht hinaus zu tragen, wie es der englische Wahlspruch vorgibt.

Grundsätzlich bleibt es dabei, dass der Verein mit finanzieller Unterstützung hilft, Kindern und Jugendlichen die Teilnahme an Ausflügen und Freizeiten zu ermöglichen. Auch das Erfolgsmodell "Gesunde Pause" wollen Knoll, Fischer sowie Kassenwartin Tatjana Gagstetter und Schriftführerin Carina Fidanci fortsetzen. Dazu sollen aber mehr eigene Veranstaltungen kommen, was durch die Corona-Einschränkungen der vergangenen Jahre nicht mehr möglich war.

Frühstück an der Schule wird in Königsbrunn neu belebt

Beispielsweise wollen sie das Frühstück an der Schule wieder beleben. Dabei bekommen die Schülerinnen und Schüler einmal pro Woche ein kostenloses Frühstück. "Das gab es schon einmal und hat wunderbar funktioniert. Manche Jugendlichen kamen sogar regelmäßig extra früher in die Schule, um sich hinzusetzen und bei einem Getränk mit Freunden zu reden", sagt Margit Knoll. Außerdem schweben den Frauen eine Kleidertauschbörse sowie Sammlungen von gebrauchtem Schulmaterial vor. Damit fördere man den Nachhaltigkeitsgedanken. Gerade beim Schulmaterial gebe es in den momentanen Zeiten auch immer mehr Familien, die sich die Anschaffung kaum noch leisten können.

Bei allen Ideen wollen die Verantwortlichen vor allem auf die Meinung der Schüler hören. Weitere Ideen, wie eine Pizzaparty oder einen Dress-up-Abend, bei dem man sich schick anzieht, gibt es schon. Ob sie sich sofort umsetzen lassen, muss sich zeigen. "Wir nehmen uns erst einmal nur wenige Veranstaltungen vor, die wir realistisch umsetzen können", sagt Petra Fischer. Weitere Mitglieder und Sponsoren seien in jedem Fall gerne gesehen. Man spreche auch verstärkt ehemalige Absolventen an. "Derzeit sind wir als Verein mit 30 Mitgliedern noch ein kleines "Wir". Aber wir wollen Begegnungsmöglichkeiten schaffen und zu einem großen "Wir" werden", sagt Fischer.

Beim Elternabend bekommen die Gäste eine Kostprobe der gesunden Pause. Außerdem möchte der Verein auch Firmen und Vereine ansprechen, um sie für gemeinsame Aktionen mit der Schule zu gewinnen. "Ich glaube, unsere Arbeit ist gerade jetzt sehr wichtig. Die Jugendlichen brauchen eine Zukunftsperspektive und Sicherheit", sagt Margit Knoll. Man sei an der Schule schon gut vernetzt und wolle das Netzwerk nun weiter ausdehnen.