Für Rebeca aus Königsbrunn endet die Reise bei The Voice Kids

Beim Halbfinale der TV-Sendung The Voice Kids hat Rebeca den Abba-Klassiker "The winner takes it all" gesungen.

Von Paula Binz

Im Halbfinale der Musikshow The Voice Kids brachte Rebeca noch einmal eine ihrer Lieblingsballaden auf die große Bühne in Berlin: "The winner takes it all". Mit diesem Abba-Klassiker überzeugte die 15-Jährige bereits bei der ersten Runde die Jury und das Publikum. Auch bei der Sendung am vergangenen Freitag sprangen die Zuschauer nach Rebecas Auftritt begeistert auf. "Mega" lautete das Urteil von Jurorin Lena Meyer-Landrut. Trotz allem geht Rebecas Reise bei der Musikshow nun zu Ende.

