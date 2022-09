Königsbrunn

07:00 Uhr

Königsbrunnerin wird Opfer von Handy-Betrug – jetzt will sie andere warnen

Betrüger nutzen auch Kurznachrichten, um Menschen um ihr Geld zu bringen. Die Polizei warnt vor Überweisungen per WhatsApp.

Plus Eigentlich hat sich eine Königsbrunnerin nie vor Telefon-Betrügern gesorgt. Doch mit einer neuen Masche wurde sie um viel Geld gebracht. Jetzt will sie andere warnen.

Von Adrian Bauer

"Mama, wundere Dich nicht. Ich habe mein Handy geschrottet. Du erreichst mich in den nächsten Tagen über diese Nummer." Als diese Worte per Kurznachricht auf dem Handy einer Königsbrunnerin auftauchten, wunderte sie sich nicht großartig. Doch statt von der Tochter kam die Nachricht von Betrügern, die Geld ergaunern wollten. Dass etwas nicht stimmte, fiel der 64-Jährigen erst zu spät auf. Jetzt hat sie sich an unsere Redaktion gewandt, um auf diesem Weg andere Menschen zu warnen: "Dass es betrügerische Anrufe gibt, wusste ich. Dass diese Leute auch WhatsApp nutzen, hatte ich noch nicht gehört."

