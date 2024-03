Königsbrunn

vor 51 Min.

In Königsbrunn hilft der Hund beim Lesenlernen

An seinem Arbeitsplatz: Hund Milo mit der siebenjährigen Paula und Büchereileiterin Hildegard Häfele in Königsbrunn.

Plus Milo ist der Star in der Königsbrunner Stadtbücherei. Der Vierbeiner unterstützt Kinder mit hohem Förderbedarf. Dafür musste er zunächst selbst in die Schule.

Von Sabine Hämmer

Große Nachfrage herrscht derzeit beim neuesten Projekt der Leseförderung in der Königsbrunner Stadtbücherei, der hundgestützten Leseförderung. Leiterin Hildegard Häfele, Besitzerin eines sechsjährigen Mischlings aus dem griechischen Tierschutz, absolvierte gemeinsam mit dem Rüden Milo die rund einjährige Ausbildung zum Schulhund. Diese hat er im Juni 2023 erfolgreich abgeschlossen. „Die Idee zu dieser Ausbildung kam, als ich Bachelorarbeiten über die positive Wirkung von Hunden auf das Leseverständnis von Grundschülern las“, so Häfele.

Da ihr 2020 adoptierter Familienhund, 50 Zentimeter groß und 20 Kilogramm schwer, eine äußerst geduldige, dabei einfühlsame und freundliche Art aufweist, schien er der ideale Lernpartner für Schulkinder zu sein. Die Vermutung erwies sich als richtig: „Seit diesem Schuljahr ist Milo im Einsatz und erleichtert Schulkindern der Klassenstufen eins bis vier, die erhöhten Förderbedarf haben, das Lesenlernen.“ Da die Lehrerinnen und Lehrer am besten wissen, welches Kind hierfür infrage kommt, erhalten sie Gutscheine, die sie an die ausgewählten Schülerinnen und Schüler weitergeben. „Anschließend können mit mir Nachmittagstermine in der an diesem Tag für die Öffentlichkeit geschlossenen Kinderbücherei vereinbart werden“, so die Leiterin. Insgesamt sind pro Kind fünf Einzellesestunden à 30 Minuten innerhalb von fünf Wochen eingeplant.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen