Königsbrunn

vor 50 Min.

In Königsbrunn steht bald zum ersten Mal der Stahl-Maibaum

Plus Einige Traditionen bleiben erhalten, auch wenn das Material des Maibaums sich in Königsbrunn ändert: Das sind die Fakten zur Stahlvariante.

Von Marco Keitel

Stahl statt Holz. Der neue Königsbrunner Maibaum, der am Samstagmittag aufgestellt wird, bekommt dennoch traditionellen Schmuck. Am 1. Mai wird unter dem Baum getanzt. Grund für den Materialwechsel ist laut Trachtenverein vor allem die Sicherheit. Was über den Stahlmaibaum bisher bekannt ist und wieso er aktuell an einem geheimen Ort lagert.

Am Samstag, 20. April, wird der Maibaum zur Mittagszeit traditionell mit dem Pferdegespann zu seinem Fundament gebracht. Ab dem Kreisverkehr Süd begleiten die Trachtler und die Blaskapelle das Gespann, wie Stadt-Pressesprecherin Anke Maresch mitteilt. Beim Aufstellen auf dem Marktplatz hilft die Feuerwehr. Zuschauerinnen und Zuschauer werden gebeten, Abstand zu halten. Aus Sicherheitsgründen.

