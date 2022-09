Königsbrunn

vor 32 Min.

Königsbrunn bekommt eine Pflegeeinrichtung im Zentrum

Plus Die Betreiberfamilie des Hotels Zeller plant die Zukunft des Traditionshauses. Jetzt wurde der zweite Neubau vorgestellt. Dort sollen 60 Pflegeplätze entstehen.

Von Adrian Bauer

Das Königsbrunner Zentrum soll in den nächsten Jahren ein neues Gesicht bekommen. An der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße wird schon gearbeitet und an den Seiten sollen neue Gebäude entstehen. Besonders der Europaplatz könnte bald ganz anders aussehen. Bei der Stadt Königsbrunn laufen die Planungen für einen Architektenwettbewerb, der Gestaltungsideen für den Platz und ein Wohn- und Geschäftshaus bringen soll. Und auf der anderen Straßenseite treibt die Hoteliersfamilie Dreisbach/Mitzel die Zukunft des Hotels Zeller voran. Jetzt wurde im Bauausschuss der nächste Teil des Konzepts vorgestellt, der neue Pflegeplätze in die Stadt bringen soll.

