Königsbrunn

Königsbrunner Künstlerkreis malt mit Senioren im Asternpark

Plus Die Dauerausstellung des Königsbrunner Künstlerkreises (KKK) wird neu bestückt.

Von Sabine Hämmer

Mitglieder des Königsbrunner Künstlerkreises (KKK) verlegen ihren allwöchentlichen Malabend zweimal jährlich in den Gemeinschaftsraum der BRK-Seniorenwohnanlage Asternpark. Dort dürfen ihnen interessierte Bewohnerinnen und Bewohner beim Malen nicht nur über die Schulter schauen, sondern werden auch fachmännisch in allerlei Maltechniken angeleitet. So am vergangenen Dienstag.

Das Frühlingsthema passte zur Kulisse vor den Fenstern in Königsbrunn

Das Thema Frühling passte zu der farbenprächtig blühenden Natur vor der großen Fensterfront im Aufenthaltsraum. In Aquarelltechnik entstanden neben Landschaftsmotiven, teils mit Vorlage, teils aus der Fantasie heraus, auch farbenfrohe Blumenbilder. Bevor die kreative Runde im Anschluss an das Malen noch gemütlich bei belegten Brötchen und Erfrischungsgetränken beisammen saß, wurden sämtliche Bilder gemeinsam begutachtet. Bewohnerin Margot Schafroth besucht bereits seit über zwölf Jahren das Angebot des KKK. Diesmal entstand unter fachlich kompetenter Anleitung von Marie-Luise Reichelt ein romantisches Landschaftsaquarell. „In meiner Wohnung habe ich mittlerweile schon eine richtige kleine Kunstausstellung“, freut sich die Seniorin. Nachdem die Bilder von Marie-LuiseReichelt und Gerhard Protzer (KKK) schon mehrere Jahre den Aufenthaltsbereich im Asternpark schmückten, wurden diese jetzt abgehängt. Stattdessen gestaltete ihre Kunstkollegin Siglinde Matysik (KKK) diesen Bereich jetzt mit kleinformatigen Naturimpressionen in Aquarelltechnik neu.

