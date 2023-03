Königsmarkt lockt wieder Tausende Besucher nach Königsbrunn

Zum dritten Mal fand der Königsmarkt am neuen Ausweichstandort statt. Der Beliebtheit des Markts tat das keinen Abbruch.

Bis zu 8000 Besucherinnen und Besucher sind beim diesjährigen Königsmarkt dabei gewesen, schätzt Marktleiterin Jutta Steinlen. Das seien zwar etwas weniger als in den Jahren zuvor, trotzdem könne man damit sehr zufrieden sein, findet sie. Schließlich sei der Markt am neuen Standort nördlich der Ulrichskirche auch etwas kleiner.

Waren es früher bis zu 200 Stände, fänden am Ausweichstandort derzeit nur rund 120 Platz. Dennoch sei es ein schöner Markt, ist sich die Marktleiterin sicher. Viele der Standbetreibenden bestätigten das. Wie in jedem Jahr gab es auch heuer wieder ein buntes Angebot. Von kulinarischen Genüssen über Modeartikel bis hin zu Waren des täglichen Bedarfs war alles zu finden.

Was wäre ein Frühling ohne Blumen. Foto: Elmar Knöchel

Pflanzen, Bier und Schlemmereien

Besonders freut sich die Marktleiterin Steinlen über das Engagement der Königsbrunner Firmen und denen aus den benachbarten Orten. So war auf dem Königsmarkt das in Königsbrunn gebraute "Köbi-Bier" zu finden, genauso wie ein breites Pflanzenangebot einer Oberottmarshauser Gärtnerei. Nach einem ersten Rundgang durch das Freiluftkaufhaus stärkten sich viele Besucherinnen und Besucher an den Ständen mit Essen und Erfrischungen. Besonders angetan hatte es Steinlen ein erstmals vertretener Stand mit einem neuen Angebot: Grießpudding auf Eis mit Früchten. Eine kreative Kombination, die von den Besucherinnen und Besuchern natürlich honoriert wurde.

11 Bilder Viel los beim Königsmarkt in Königsbrunn Foto: Elmar Knöchel

Bemerkenswert war das vielfältige Angebot an italienischen, griechischen und türkischen Köstlichkeiten. Dazu gab es eine große Auswahl an Obst und Gemüse. Der immer wieder beliebte Steckerlfisch wurde genauso angeboten wie Bratwurst und Bosna. An den Stehtischen und bei den Sitzgelegenheiten, die die Standbetreibenden aufgebaut hatten, konnten sich die Gäste wie in einem großen Biergarten fühlen. Ein gelungener Auftakt in das Freiluftveranstaltungs-Jahr in Königsbrunn.

Auch Königsbrunner Bier war im Angebot. Foto: Elmar Knöchel

Letztlich spielte auch das Wetter mit. Zwar lachte nicht ununterbrochen die Sonne über Königsbrunn, aber es blieb trocken und einem ausgiebigen Bummel stand nichts im Wege. Zu entdecken gab es wahrlich viel. Die Königsbrunner Pfadfinder stellten sich vor und Möglichkeiten, sich ausgiebig zu E-Bikes beraten zu lassen, gab es ebenfalls. Eine Abordnung der Königsbrunner American-Football-Mannschaft machte in voller Montur Werbung für die Nachwuchsarbeit.

Einige Fieranten haben die Corona-Zeit nicht überstanden

Viele, die ihre Stände hier aufgebaut hatten, waren alte Bekannte: "Natürlich haben einige die Corona-Zeit nicht überstanden. Aber wir haben sehr viele Stammfieranten, die immer wieder gerne zum Königsmarkt kommen", berichtet die Marktleiterin Jutta Steinlen. Der Königsmarkt sei aus dem Königsbrunner Veranstaltungskalender gar nicht mehr wegzudenken. Trotzdem freuen sich schon alle darauf, wenn die Bauarbeiten in der Bürgermeister-Wohlfahrt-Straße abgeschlossen sind und der Markt wieder an seinen ursprünglichen Platz in der Mitte Königsbrunns zurückkehren kann.