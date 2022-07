Kriminalität am ZOB in Königsbrunn: Zwei Jugendliche sitzen in U-Haft

Die Polizei äußert sich erstmals ausführlich zu den Fällen von Jugendkriminalität im Umfeld des ZOB in Königsbrunn. Zwei Tatverdächtige sitzen in Untersuchungshaft.

Zwei Jugendliche, die im Umfeld der Endhaltestelle der Straßenbahn in Königsbrunn andere Jugendliche drangsaliert, geschlagen und beraubt haben, sitzen jetzt in Untersuchungshaft. Wie die Polizei mitteilt, stehen Vorwürfe wie Raub und Körperverletzung im Raum. Die Jugendlichen haben auch in Augsburg zugeschlagen. Als Haupttäter wurden ein 16- und ein 14-Jähriger ermittelt. Ein weiterer Beteiligter war zur Tatzeit erst 13 Jahre alt und kann daher nicht strafrechtlich belangt werden.

Die Tat in Königsbrunn passiert am 24. Juni gegen 21 Uhr. Das Trio frage drei andere Jugendliche nach Zigaretten. Weil sie keine bekamen, schlug einer der Drei seinem Gegenüber ins Gesicht, berichtet die Polizei. Danach drohten sie den anderen Jugendlichen mit weiteren Schlägen, durchsuchten deren Sachen und nahmen ihnen die Wertsachen ab. Die Polizei führt dies als Raubdelikt.

Jugendliche beraubten in Augsburg einen jungen Mann

Ähnlich übel sollen die beiden Jüngeren im Mai einem 20-Jährigen in der Inninger Straße in Augsburg mitgespielt haben. Sie prügelten ihn und nahmen ihm seine Wertsachen ab. Auch hier steht der Vorwurf des Raubes im Raum. Die beiden Älteren sind außerdem die Tatverdächtigen bei einem Sexualdelikt in Haunstetten. Am Freitag der vergangenen Woche wurden die Wohnungen der drei Jugendlichen durchsucht. Seitdem sitzen die beiden älteren Jugendlichen auch in Untersuchungshaft.

In Königsbrunn traten die Jugendlichen meist mit weiteren Begleitern in Erscheinung. Im Jugendzentrum Matrix haben die Augsburger Hausverbot. Die Polizei hat ihre Streifenfahrten verstärkt, auch Kräfte der Bereitschaftspolizei sollen häufiger zum Einsatz kommen. Für die Zeiten, die die staatlichen Sicherheitskräfte nicht abdecken können, hat die Stadt Königsbrunn Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma beauftragt, im Bereich um die Endhaltestelle und den Sportpark West Präsenz zu zeigen.