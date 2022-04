Königsbrunn

06:00 Uhr

Linie 3: Anwohner sehen keine Verbesserung beim Lärm

Die Bahnen der Linie 3 bringen den Anwohnern der Trasse in Königsbrunn weiter Lärmprobleme.

Plus Die nächtliche Schleifaktion sollte das Lärmproblem an der Linie 3 in Königsbrunn mildern. Von erfreulichen Veränderungen berichten die Anwohner aber nicht.

Von Adrian Bauer

Die Problematik der Fahrgeräusche an der Straßenbahnlinie 3 in Königsbrunn ist nicht erledigt. Die Stadtwerke Augsburg hatten die Gleise abgeschliffen und gehofft, dass eine ebenere Lauffläche die Probleme mit den Schwingungen lösen würde, die als schlagende Geräusche in den Häusern der Anwohner ankommen. Sie bemerken zwar eine Veränderung, allerdings keine Verbesserung.

