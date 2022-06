Nächste Verschönerungsaktion an einem Königsbrunner Spielplatz läuft

Jedes Jahr steckt die Stadt Königsbrunn Zeit und Arbeit in die Erneuerung von Spielplätzen. Jetzt laufen in der Robert-Koch-Straße die nächsten Bauarbeiten.

Die Bagger tun ihre Arbeit, die Handwerker legen Hand an die neuen Spielgeräte: Am Spielplatz in der Robert-Koch-Straße in Königsbrunn laufen seit einigen Tagen die Umbauarbeiten. Zwei neue Spieltürme entstehen in Gestalt eines Krankenhauses und eines Krankenwagens - passend zum medizinischen Namensgeber der Straße.

Stephanie Detke, die Leiterin des Betriebshofs, rechnet damit, dass die Umbauarbeiten spätestens bis zum Ende der Pfingstferien abgeschlossen sind. Bis die Kinder die neuen Geräte in Beschlag nehmen dürfen, dauert es aber trotzdem noch ein wenig. Denn der Rasen rund um die Neubauten wird frisch angesät und muss anwachsen, bevor die ersten Kinderfüße darüber trappeln können. Die Stadt rechnet mit einer Eröffnung Anfang Juli.

Auch in der Simpert-Straße in Königsbrunn wird der Spielplatz erneuert

In der Jahresplanung der Stadt ist auch noch der Umbau des Platzes an der Simpert-Straße vorgesehen. Dass nun zuerst die Robert-Koch-Straße an der Reihe war, hat auch mit einer geplanten Veranstaltung zu tun: Am 23. Juli finden hier die "Gespräche mit dem Stadtrat" statt und bis dahin muss der Spielplatz wieder zugänglich sein. Doch auch in der Simpert-Straße wird der in die Jahre gekommene Turm in diesem Jahr noch erneuert, verspricht die Stadtverwaltung. Das nötige Geld ist im Haushalt eingeplant. Einen Starttermin gibt es noch nicht, weil der Betriebshof in diesem Jahr viele Projekte auf der Liste hat, die teilweise auch witterungsabhängig sind.

Die Stadt Königsbrunn lässt sich die Erneuerung der Spielplätze jedes Jahr einen hohen fünfstelligen Betrag kosten. Im vergangenen Mai wurde der für 95.000 Euro umgestaltete Spielplatz an der Grüntenstraße eingeweiht, der mit seinem "Allgäuer Bauernhof"-Thema nun ein Anziehungspunkt für Familien aus dem ganzen Stadtgebiet geworden ist. Zuvor waren die Spielplätze am Eichenplatz und im Rosenpark aufgewertet worden. Anders als bei diesen Projekten, ist an Robert-Koch- und Simpert-Straße kein kompletter Neubau nötig, daher werden beide Projekte im selben Jahr umgesetzt.