Schlange aus dem Blumentopf ist wieder zu Hause

Tierheim Süderstraße Hamburg PRODUKTION - 10.08.2023, Hamburg: Eine Tierpflegerin hält eine Kornnatter im Reptilienhaus im Tierheim Süderstraße in der Hand. Tierschutzorganisationen wollen am Freitag mit einer Demonstration auf ihre Nöte aufmerksam machen. Zuvor hatten sie einen Zehn-Punkte-Plan vorgelegt, in dem sie unter anderem den Neubau des Tierheims Süderstraße und eine Umlegung der Hundesteuer fordern. Foto: Marcus Brandt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

