So geht der Straßenbau im Königsbrunner Zentrum weiter

Die Arbeiten verlagern sich in Richtung der Kreisverkehre. Der Bereich Gartenstraße/St. Johannes-Straße wird ab Mitte Juli gesperrt.

Aktuell werden die Pflanztröge an der neugestalteten Bürgermeister-Wohlfarth-Straße mit 45 Bäumen bestückt. Die Straßen- und Pflasterarbeiten wandern bald in Richtung der beiden Kreisverkehre Nord und Süd. Die Arbeiten werden in den nächsten Tagen ausgeschrieben und sollen bis Mitte Mai vergeben werden, so informierte Jörg Kratzer, Abteilungsleiter Tiefbau im Rathaus, den Stadtrat.

Als erster Schritt werden die Einmündungen von Garten- und St.-Johannes-Straße in die alte B 17 neu gestaltet. Dafür wird der komplette Bereich vom 15. Juli bis voraussichtlich 9. September für den motorisierten Verkehr gesperrt. Fahrzeuge können von Norden und Süden her anfahren und vor dieser Baustelle wenden. Anschließend gehen die Arbeiten Richtung Norden und Süden weiter. Die Bauabschnitte können immer in eine Richtung befahren werden, die jeweils andere Straßenseite wird neu gestaltet.

Ein Ende der Arbeiten ist für Ende 2025 vorgesehen

Diese Bereiche erhalten laut Kratzer eine Fahrbahn aus Asphalt, die Gehwege und Übergang-Inseln werden mit hellgrauen Betonsteinen hergestellt. Bei den Abzweigen von Süden in Garten- und Marktstraße wird es drei Fahrspuren geben. Größere Übergänge mit Inseln werden bei St. Johannes und St. Ulrich entstehen, verteilt sind auch kleinere vorgesehen. Die Bepflanzung wird ähnlich gestaltet wie im Zentrum. Nach aktueller Planung sollen die Arbeiten Ende 2025 abgeschlossen sein.