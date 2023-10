Unbekannte Person bricht Imbisswagen auf

Aus dem Verkaufswagen wird Geld gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine unbekannte Person hat einen mobilen Imbisswagen aufgebrochen und aus einer roten Geldkassette 100 Euro gestohlen. Der Verkaufswagen stand zwischen Montag, 2. Oktober, 22 Uhr und Dienstag, 3. Oktober, 5 Uhr, in der Germanenstraße und war mit einem Vorhängeschloss gesichert. Der Einbrecher hebelte allerdings den kompletten Türbeschlag auf und gelangte so in das Innere des Wagens. Der Sachschaden beträgt ungefähr 50 EUR. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 zu melden. (AZ)