Unbekannte Person tritt mit dem Fuß mehrfach gegen ein Auto

Nach der Beschädigung eines Wagens in Königsbrunn sucht die Polizei Zeugen.

Eine unbekannte Person hat mehrfach mit dem Fuß gegen die Seite und das Heck eines Peugeots getreten und mehrere Dellen hinterlassen. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Sonntag in der Augsburger Straße 25 in Königbrunn. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 entgegen. (AZ)