Wo in Königsbrunn Wohnungen für Senioren entstehen

Der Königsbrunner Bauausschuss hat kürzlich die Erweiterung eines Pflegeheims abgelehnt. Doch das Thema Wohnen im Alter bleibt in der Stadt sehr aktuell.

In Zeiten steigender Mieten und hoher Immobilienpreise wird Wohnen auch zur sozialen Frage. Die Stadt Königsbrunn hat es sich auf die Fahnen geschrieben, mehr für altersgerechten Wohnraum zu tun. Zuletzt wurde allerdings die Erweiterung einer Pflegeeinrichtung im Gewerbegebiet Süd im Königsbrunner Bauausschuss abgelehnt. Dafür soll an einer zentralen Stelle ein neues Angebot für bezahlbare Wohnungen für Senioren entstehen.