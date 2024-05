Zauberhaftes für kleine Prinzessinnen und Ritter

Beim Ritter - und Prinzessinnenball lud die Tanzschule Kuschill Kinder in die Welt der Märchen. Tanzshows und Mitmach-Aktionen verzauberten die Buben und Mädchen.

In die Welt der Märchen lud die Tanzschule Kuschill Buben und Mädchen am vergangenen Sonntag. Die Willi-Oppenländer-Halle in Königsbrunn war in den schillerndsten Farben geschmückt, von leuchtenden Ballons bis zu funkelnden Blumenarrangements. Die kleinen Besucher liefen mit ihren Ballkleidern über den roten Teppich in die Festhalle, wo die liebevoll aufgebauten Mitmach-Stationen auf sie warteten.

Zauberhafte Prinzessinnen wie Ariel, Schneewittchen oder Cinderella eröffneten den Ball und tanzten gemeinsam mit allen Kindern den Prinzessinnen-Tanz. Anschließend durften die Kinder an die Stationen, um Punkte für ihren Mitmach-Pass zu ergattern. Prinzessin Ariel, die Meeresbewohnerin mit den roten Locken, brachte ein Spiel mit, bei dem die Kinder mit verbundenen Augen einen Kussmund auf einen Frosch kleben durften. Zur Belohnung, nach bestandener Prüfung, gab es einen Aufkleber auf dem Mitmach-Pass. Alle Kinder hatten große Freude daran, die Aufgaben an den verschiedenen Stationen zu meistern.

Mit Prinzessinnen basteln im Königreich Königsbrunn

Bei Prinzessin Belle durften die Kinder selbst Luftballontiere modellieren, bei Rapunzel konnten sie die langen goldenen Haare aufwickeln. Und bei Cinderella wurden die Kinder geschminkt. So wie auf dem fliegenden Teppich war bei der Station von Jasmin und Aladdin Gleichgewichtssinn gefragt. Die Kinder wurden herausgefordert, ein mit Gläsern bestelltes Tablett zu balancieren. Mit Schneewittchen durften die Kinder Perlenarmbänder basteln und der Drache Drago nahm die kleinen Ritter und Prinzessinnen mit in eine Ritterburg. Die Mutigsten meisterten einen Geschicklichkeit-Parcours und eine Drachen-Fütterung.

Dosen werfen und eine Schneeballschlacht gab es bei Elsa, der Königin mit der eisigen Macht und ihrer Schwester Anna. Olaf, der Schneemann, war selbstverständlich auch dabei und verbreitete mit seinem fröhlichen Wesen Freude und Lachen unter den Gästen. Alle Kinder freuten sich über die Spiele und Bastelmöglichkeiten und machten mit ihren Lieblingsprinzessinnen Fotos an den jeweiligen Ständen. Zum Abschluss gab es eine magische Seifenblasen-Show, bei der sich die Kinder anschließend in einer überdimensional großen Blase etwas wünschen durften. (AZ)

Lesen Sie dazu auch