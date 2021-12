Zwei kopflose Minuten entscheiden die Partie

Plus Mit 1:8 verliert der EHC Königsbrunn sein Heimspiel gegen die "Pirates" des ESV Buchloe.

Deutlich unterlag der EHC Königsbrunn gegen die "Pirates" aus Buchloe. Trainer Andy Becher sagte nach dem 1:8: "Unser größtes Problem ist momentan, dass wir bei Gegentoren komplett den Kopf verlieren."