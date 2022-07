Der Lechpark bleibt wohl vorerst ein Sorgenkind

Der Lechpark in Untermeitingen soll zur Disco werden. Allerdings trifft die wirtschaftliche Lage auch das Vorhaben von Stefan Egger.

Stefan Egger sprüht förmlich vor Ideen, um dem Lechpark in Untermeitingen neues Leben einzuhauchen. Doch die wirtschaftliche Lage nimmt dem Disco-Betreiber jetzt etwas die Puste. Der Grund: Vielen seiner Interessenten ist die Investition schlichtweg zu unsicher geworden.

Die allgemeinen Wirtschaftsaussichten sind alles andere als rosig. Der Einzelhandel in Deutschland rechnet bei den dramatisch gestiegenen Energiekosten und wegen der schlechten Verbraucherstimmung mit geringeren Umsätzen. Klar: Durch die steigende Inflation bleibt potenziellen Kunden weniger im Geldbeutel.

Lechpark in Untermeitingen wird trotzdem nicht an Attraktivität verlieren

Das ist sicherlich ein Fluch, der den gesamten Einzelhandel trifft - nicht nur den Lechpark, der in den vergangenen Jahren leer stand. Ob sich der Fluch so schnell brechen lässt, steht zu bezweifeln. Denn neben den steigenden Energiepreisen und der sinkenden Kaufkraft ist noch unklar, welche Rolle Corona in diesem Herbst und Winter spielen wird.

Der Lechpark wird trotzdem nicht an Attraktivität verlieren. Denn seine Verkehrsanbindung und die Parkmöglichkeiten bleiben über jede Krise hinweg ein gewaltiges Pfund.