Digitale Helfer erleichtern das Leben im Alter

In Stadtbergen wird Schwabens erste Musterwohnung für Senioren eingerichtet. Sie kommt genau richtig, meint Autor Maximilian Czysz.

Die Musterwohnung für Senioren in Stadtbergen kommt genau richtig: Das Interesse am Thema Wohnen im Alter wird schließlich immer größer. In den kommenden Jahren steigt die Zahl der älteren Menschen durch den demografischen Wandel. 2030 wird die Zahl der über 65-Jährigen auf über 20 Millionen wachsen. Experten befürchten, dass Deutschland dann ein massives Alterswohnproblem bekommt.

Nach Angaben des Pestel-Instituts, das Daten und Modellrechnungen zu den Themen Bevölkerung, Arbeitsplätze und Wohnungsmarkt liefert, benötigen schon aktuell 2,8 Millionen Haushalte eine altersgerechte Wohnung. Aber nicht jeder wird sich eine eigene Seniorenwohnung leisten können. Deshalb ist es so wichtig, dass die Musterwohnung im Landkreis Tipps und Anregungen für die eigenen vier Wände gibt. Dazu gehören auch technische Assistenzsysteme - das sind zum Beispiel steuerbare Lichtsysteme, Sturzmelder, automatische Herdabschaltungen oder auch Staubsaugerroboter. Die digitalen Helfer können das Leben etwas leichter machen. Wichtig ist, sich rechtzeitig damit vertraut zu machen.

