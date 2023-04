EHC Königsbrunn verzichtet auf Aufstieg: Eine richtige Entscheidung

Plus Der EHC Königsbrunn ist Bayernliga-Meister, verzichtet aber auf den Aufstieg in die Oberliga. Warum die Entscheidung richtig ist.

Jeder Sportlerinnen und jedem Sportler tut eine solche Entscheidung weh: Da hat man sich eine ganze Saison abgemüht, legt tolle Spiele hin, gewinnt am Ende souverän die Meisterschaft – und dann verzichtet der Verein auf den Aufstieg.

So bitter dies für Spieler, Fans und Vereinsmitglieder auch sein mag: Die Entscheidung, die die Verantwortlichen beim EHC Königsbrunn getroffen haben, ist richtig. Zu groß sind die finanziellen Risiken, die in der Oberliga auf den Verein zukommen. Und es gibt einfach zu viele Unwägbarkeiten – von der Nachwuchsförderung über technische Fragen bis hin zur unklaren Situation beim Kooperationspartner Augsburger Panther.