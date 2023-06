Kommentar

Legale Mountainbike-Trails: Eine gute Lösung

Was cool aussieht und vor allem jungen Mountainbikern im Wald Spaß macht, sorgt auch für Kritik und Ärger.

Plus Legale Trails im Wald könnten dafür sorgen, dass der Streit zwischen Mountainbikern und Waldbesitzern zumindest teilweise beigelegt wird.

Von Norbert Staub

Jahrelang stritten Mountainbiker und Waldbesitzer: Die einen wollen mit ihren Fahrrädern in der Natur Spaß haben, die anderen haben Angst um den Zustand ihres Besitzes. Ein klassischer Interessenkonflikt also – der sich in diesem Fall aber lösen lässt, wie das Beispiel aus dem Leitershofer Wald zeigt.

Klassischer Interessenkonflikt

Dort wird ein legaler Trail errichtet, auf dem sich die Mountainbiker austoben können, ohne dass es Ärger mit dem Waldbesitzer, den Bayerischen Staatsforsten, gibt. Das kann nur funktionieren, wenn es Ansprechpartner auf beiden Seiten gibt, die Interesse an einer Lösung haben. Die Bayerischen Staatsforsten haben sich mit dem Verein MTB Augsburg zusammengesetzt und gemeinsam hat man sich angeschaut, wo was möglich ist.

