Wie sich die Plakatflut bei Wahlen eindämmen lässt

Tausende Plakate säumen die Straßen im Augsburger Land: Ein Leser hat einen Vorschlag, wie sich die Plakatflut eindämmen lässt.

Vor wenigen Wochen begann die Plakatschlacht entlang vieler Straßen im Augsburger Land. Die Wahlwerbung brachte Farbe in viele Gemeinden. Mittlerweile ist sie zum Teil verblasst. Mancher Kandidat ist kreidebleich geworden. Noch mehr befremdet allerdings, dass viele Plakate beschädigt sind.

Bärtchen und Teufelshörner wurden Kandidaten verpasst. Plakate wurden mit Schriftzügen beschmiert, Gesichter mit Farbkugeln beschossen oder ganze Kunststoffplakate zertreten. Die Wahl bringt nicht nur einen neuen Landtag, sondern auch viel Müll. Der ließe sich aber vermeiden, meint ein Leser.

Sind Plakatwände die Lösung?

Er regte in dieser Woche an, über großflächige Tafeln für Plakate an vorher festgelegten Orten zu diskutieren. Jede Partei kann darauf ein Plakat anschlagen. Die Idee ist nicht neu. In manchen Gemeinden gibt es diese Plakatwände bereits. Das Modell funktioniert allerdings nur, wenn alle Parteien mitziehen und Einigkeit über die gleichartige Form der Wahlwerbung besteht. Außerdem müssten die Gemeinden die Tafeln bezahlen. Die nächste Gelegenheit dazu gibt's in zwei Jahren: Am 26. September 2025 wird der Bundestag gewählt.