Wenn die Mülltonne plötzlich spricht

Ab Juli gibt es im Augsburger Land zwei neue Mülltonnen-Angebote. Autor Maximilian Czysz blickt noch weiter in die Zukunft.

Wer glaubt, dass Mülltonnen nur einfache Behältnisse sind, der irrt. Ab Juli will der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises gegen eine Gebühr auch Tonnen mit Bio-Filterdeckel anbieten. So bleiben Gerüche dort, wo sie hingehören. Ein weiteres gebührenpflichtiges Angebot soll Mülltourismus unterbinden: Wer will, kann sich in Zukunft eine abschließbare Tonne bestellen. Dann ist Schluss mit der wundersamen Müllvermehrung.

Mülltonnen mit Sensor und Chip

Vielleicht wird die Tonne eines Tages auch digital. Ein Sensor könnte dann zum Beispiel den aktuellen Füllstand aufs Handy übermitteln. Oder den Standort der Tonne anzeigen. Damit hätten Dieb keine Chance. Keine Zukunftsmusik sind sprechende Tonnen. Die gibt's tatsächlich schon.

In Norddeutschland quittieren öffentliche Behälter den Einwurf von Unrat mit Sätzen wie „Ein Hauptgewinn für die Umwelt“ oder „Gib' mir den Rest“. Vielleicht ließen sich die Tonnen auch mit Musik programmieren. Wie wär's mit etwas Schlager? Wenn die Mülltonne 2.0 plötzlich "Merci, Chérie" von Udo Jürgens oder Freddy Quinns "Junge, komm bald wieder" trällert, dann ist die Welt doch in Ordnung, oder?

