Auf dem Lechfeld fliegen wieder Tornados aus Italien ein

Ab nächster Woche wird es wieder laut: Tornados der italienischen Luftwaffe fliegen auf dem Lechfeld südlich von Augsburg ein, um in Rheinland-Pfalz zu üben.

Vom 18. bis 29. Juli sind Tornado-Flugzeuge der italienischen Luftwaffe bei der Flugplatzstaffel Lechfeld des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 zu Gast. Sie starten von Lechfeld aus zu einem Übungsgebiet in Rheinland-Pfalz, um dort das Aufspüren und Bekämpfen gegnerischer Radarstellungen sowie den Selbstschutz der eigenen Maschinen vor Raketenbeschuss zu üben.

Möglicher Fluglärm: Tornado-Jets starten südlich von Augsburg

Flugbetrieb ist laut Pressemitteilung des Taktischen Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg jeweils am Vormittag und Nachmittag geplant. Die bekannten Flugbetriebszeiten ändern sich nicht. Es findet kein Nachtflug und kein Flugbetrieb von Freitag bis Montag von 12 bis 8 Uhr statt. Bereits im November waren Tornados der italienischen Luftwaffe der 6º Stormo (Geschwader) aus dem italienischen Ghedi in der Lombardei für zwei Wochen zu Gast auf dem Lechfeld.

Hubschrauber üben auf dem Lechfeld

Zusätzlich wird am Standortübungsplatz Lechfeld und vom Nato-Flugplatz Lechfeld aus ein Übungsflugbetrieb mit Hubschraubern verschiedener staatlicher Organe stattfinden. Wegen "der besonderen Ausbildungs- und Übungserfordernisse" sei von Montag, 18. Juli, bis Donnerstag, 21. Juli, mit erhöhtem Flugaufkommen zu rechnen. Es sei nicht sicher, ob die freiwillige Mittagspause eingehalten wird.

Bei Fragen wird empfohlen, sich an das Bürgertelefon des Luftfahrtamtes der Bundeswehr unter der kostenlosen Rufnummer 0800/8620730 oder per E-Mail an fliz@bundeswehr.org zu wenden.

