Der Abfluss ist verstopft: Was tun? Heimwerker geben Tipps

Plus "Einfach selber machen" heißt die neue Serie, in der Handwerker und Heimwerker Tipps geben und Tricks verraten.

Jeder kennt die Situation: Das Wasser verabschiedet sich immer mühseliger aus dem Waschbecken. Im schlimmsten Fall bleibt es irgendwann stehen. Was tun? Fachmann Daniel Theis kennt sich aus.