Landkreis Augsburg

18:00 Uhr

Investor sorgt für Ärger auf mehreren Baustellen in der Region

Die Reihenhäuser an Lechfeldstraße/Ecke Fuggerstraße in Schwabmünchen sollten im Frühjahr 2020 fertig sein, doch der Bau verzögerte sich. Ende 2021 zogen die ersten Käufer ein.

Plus Reihenhauskäufer in Schwabmünchen werfen dem Investor Julian Kiefer massive Baumängel vor. Auch bei Projekten in Klosterlechfeld und Mering gibt es offenbar Probleme.

Von Felicitas Lachmayr

Der Mietvertrag war gekündigt, die Umzugskisten gepackt. Doch auf den Schlüssel für ihr neues Zuhause in Schwabmünchen mussten Käuferinnen und Käufer monatelang warten. Sie könne nicht mehr ruhig schlafen, sagt eine Käuferin. Die ständige Anspannung habe ihr zugesetzt. Eigentlich sollte die Wohnanlage an der Fuggerstraße/Ecke Lechfelder Straße im Frühjahr 2020 fertig sein. Zwei Gebäude mit neun Reihenhäusern und 14 Wohnungen. Zuständig für den Bau ist die Palais Fuggerstraße 60 GmbH mit Sitz in Königsbrunn. Auf der Homepage verspricht Geschäftsführer Julian Kiefer exklusives Wohnen mit hochwertiger Ausstattung. Doch der Bau der Reihenhäuser verzögerte sich. Das ist offenbar nicht der einzige Fall.

