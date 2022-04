So wird im Augsburger Land in den Mai gefeiert

Einige Maibäume im Landkreis Augsburg stehen schon, andere werden am Wochenende aufgestellt. Was rund um den Maibaum los ist, zeigt unser Überblick.

In Langenneufnach wird nach der Corona-Zwangspause wieder in den Mai gefeiert. Nachdem es zwei Jahre lang weder einen Maibaum noch eine dazugehörige Feier gab, laden die Ortsvereine am Samstag, 30. April, zur Maibaumfeier ein. Beginn ist um 17 Uhr auf dem Dorfplatz in Langenneufnach. Die Feier findet auch bei schlechter Witterung statt, da auf dem Dorfplatz eine Überdachung aufgebaut wird.

In einer Gemeinschaftsleistung unter der Leitung von Walter Knoll und Gerald Eichinger vom CSU-Ortsverband Langenneufnach-Walkertshofen wird das Fest von den Mitgliedern der Ortsvereine veranstaltet. Wenn die Gäste am Samstag auf den Dorfplatz kommen, steht der Maibaum bereits. Aus Sicherheitsgründen wird er mithilfe eines Krans aufgestellt und von den Mitgliedern der Feuerwehr mit Schnitzereien verziert. Neu ist heuer, dass die Kränze nicht mit natürlichen, sondern mit künstlichen Tannenzweigen gebunden werden. Die Idee dazu hatten die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins, damit die Kränze dauerhaft grün bleiben und der Dorfplatz künftig nicht mehr mit herab fallenden Tannennadeln verschmutzt wird.

Kinder tanzen in Langenneufnach um den Maibaum

Eröffnet wird die Maibaumfeier von den Kindern des Kinderhauses St. Martin, die mit verschiedenen Vorführungen um den Maibaum tanzen werden. Anschließend unterhält die Musikkapelle Langenneufnach während des Festes die Gäste musikalisch. Auch kulinarisch wollen die Vereine die Gäste verwöhnen. Es gibt Spezialitäten vom Grill. Zudem werden erstmals vegetarische Gerichte sowie verschiedene Weine angeboten.

Auch in Bobingen steht bereits ein Baum. Ihn zieren Motivtafeln, die jede einzelne Gruppe der Kolpingjugend selbst hergestellt hat und bleibt dauerhaft vor dem Laurentiushaus stehen. Jedes Jahr zum 1. Mai wird er feierlich aktualisiert. Den großen Maibaum wird es erst wieder zum Jubiläum der Kolpingsfamilie Bobingen im Jahr 2025 geben.

Wo ebenfalls Maifeiern stattfinden im Augsburger Land

Das Maibaumfest findet am Sonntag, 1. Mai, ab 10 Uhr auf dem Rathausplatz statt. Höhepunkt soll die Aufstellung eines neuen Maibaums sein. Die Musikkapelle und die Jugendkapelle spielen, und die Kinder des TSV Graben führen Darbietungen auf. Untermeitingen Am Samstag, 30. April, um 17.15 Uhr beginnt der Umzug an der Ecke Hoch- und Fuggerstraße. In Begleitung der verschiedenen Vereine wird der Maibaum dann auf einem Fahrzeug des Bauhofs zur Lechfelder Straße transportiert. Bürgermeister Schropp rechnet damit, dass der Baum gegen 17.30 Uhr aufgestellt werden kann. Anders als 2019 kommt dieses Mal ein Autokran zum Einsatz. Anschließend lädt die Gemeinde zum gemeinsamen Feiern ein. Für Musik, Speisen und Getränke sorgen die Vereine. Seit 1977 wird erst alle zwei, dann alle drei Jahre ein Maibaum an der Lechfelder Straße aufgestellt.

