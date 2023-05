Special Olympics: Was mit den Gästen aus Mali geplant ist

Sportler aus der ganzen Welt kommen im Juni zu den Special Olympics nach Deutschland. Eine Gruppe aus Mali ist im Augsburger Land zu Gast.

Tausende Athletinnen und Athleten treten in 26 Sportarten bei den Special Olympics World Games gegeneinander an. Die sportlichen Wettbewerbe finden vom 17. bis 25. Juni in Berlin statt. Zuvor sind die Sportlerinnen und Sportler in 216 Gastgeberstädten und -gemeimden in ganz Deutschland untergebracht. Auch der Landkreis Augsburg ist eine dieser "Host Towns".

Wer wohin kommt, wurde ausgelost. So besucht vom 12. bis 15. Juni eine Gruppe aus Mali das Augsburger Land – eine Frauen-Basketballmannschaft und ein Leichtathletik-Team. Inzwischen steht auch fest, wie das Programm für die 22 Gäste aus Afrika aussieht.

Special Olympics World Games: Festival in Öberschönenfeld

Nach der Ankunft am Montag, 12. Juni, geht es ins Hotel Kloster Holzen in Allmannshofen. Dort wird die Gruppe für die vier Tage untergebracht. Am nächsten Tag stehen Trainingseinheiten bei der SpVgg Auerbach/Streitheim an. "Die Wahl fiel auf diesen Verein, weil er eine sehr aktive Leichtathletik-Abteilung hat, was unseren Besuchern hoffentlich entgegenkommt", sagte Barbara Wengenmeir. Die Sportbeauftragte des Landkreises stellte das Programm für die Besucherinnen und Besucher aus Afrika auf der Sitzung des Sportbeirats des Landkreises Augsburg vor. Am Dienstag, 13. Juni, dem bundesweiten Inklusionstag, soll es ein Host-Town-Festival auf dem Gelände des Klosters Oberschönenfeld geben. Unter Inklusion versteht man, dass Menschen mit und ohne Behinderung von Anfang an gemeinsam in allen Lebensbereichen selbstbestimmt leben und zusammenleben.

In Oberschönenfeld können die Menschen aus dem Augsburger Land ins Gespräch mit der Gruppe aus Mali kommen. Außerdem werden Foodtrucks für Essen und Trinken sorgen und es wird Infostände zu den Special Olympics geben und auch Vereine und soziale Einrichtungen können sich dort präsentieren. Um 14 Uhr beginnt die Veranstaltung, bei der die Besucher und Besucherinnen auch selber aktiv werden können. Es gibt beispielsweise einen Brotback-Workshop des Klosters oder einen Bewegungsparcours des FC Augsburg. "Die Veranstaltung ist vor allem für Familien und Schulen gedacht, die dort selber aktiv werden können", so Barbara Wengenmeir. Am Mittwoch, 14. Juni, steht im Bürgersaal Meitingen ein Festabend für geladene Gäste auf dem Programm, bevor sich die Gruppe aus Mali am nächsten Tag nach Berlin aufmacht.

Wer begleitet Menschen mit Behinderung zu den Events?

Voraussetzung für die Bewerbung als Host Town war die Umsetzung eines inklusiven Projekts in der Gastgeber-Kommune. Im Landkreis Augsburg war das der "Kulturschlüssel", der im Januar dieses Jahres gestartet ist. Dabei begleiten Ehrenamtliche Menschen, die aufgrund ihrer Beeinträchtigung selbst nicht dazu in der Lage sind, zu kulturellen Events. Gemeinsam mit dem Bayerischen Roten Kreuz hat der Landkreis das Projekt Kulturschlüssel umgesetzt. Das Rote Kreuz sucht immer noch dringend Ehrenamtliche, die Menschen mit Behinderung zu diesen Events begleiten. Ansprechpartnerin ist Maria Pfister vom BRK.

Auch beim Landkreis-Cup in Burgwalden am 21. Mai wird das Thema Inklusion aufgegriffen, so Barbara Wengenmeir. Es wird bei dieser Veranstaltung am Sonntag, 21. Mai, verschiedene Möglichkeiten geben, sich über die Special Olympics, das Projekt Kulturschlüssel und das Thema Inklusion zu informieren. Für Golf-Anfänger mit und ohne Behinderung wird es an diesem Tag auch ein Schnupperangebot geben.