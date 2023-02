Umweltschutz und Klima: Das etwas andere Fasten

Mit dem Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit. Verzicht lässt sich auch etwas anders üben.

Wer in den kommenden Wochen fasten will, findet dazu richtige Hitlisten im Internet. Ganz oben stehen die Klassiker: Auf Schokolade und andere Süßigkeiten verzichten. Weniger Alkohol trinken. Öfters mal auf böse Worte verzichten. Weniger Glimmstängel rauchen. Öfters mal den Fernseher ausgeschaltet lassen. Oder das Handy zur Seite legen und nicht bei jedem Pieps aufspringen, um nachzuschauen. In Mode kommt auch das Umweltschutz-Fasten.

In der Fastenzeit das Auto daheim lassen und Rad fahren

So kann’s aussehen: Das Auto hin und wieder stehen lassen und stattdessen mit dem Rad in die Arbeit fahren. Schont den Geldbeutel, ist gut für die eigene Gesundheit und fürs Klima. Auch aufs Plastik lässt sich verzichten. Oder auf Fleisch. Auch Strom lässt sich sparen. Er ist ohnehin teuer geworden.

Beim Fasten auf das Wesentliche konzentrieren

Beim sogenannten Klimafasten geht es generell darum, das eigene Konsumverhalten zu überprüfen, es zu reduzieren oder zu optimieren. So wie überhaupt beim Fasten: Wer verzichtet und sich ein wenig diszipliniert, konzentriert sich wieder mehr auf Wesentliche im Leben. Was das ist, muss jeder für sich herausfinden.