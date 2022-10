Wechsel bei der Kreis-SPD: Fabian Wamser folgt auf Harald Güller als Kreischef

Stabwechsel nach 20 Jahren in der SPD-Fraktion im Landkreis: Der Schwabmünchner Fabian Wamser ist neuer Kreisvorsitzender.

Wechsel an der Spitze der SPD-Kreistagsfraktion: Harald Güller übergibt den Fraktionsvorsitz an Fabian Wamser. Der Schwabmünchner wurde einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Harald Güller, der 20 Jahre an der Spitze stand, wird der Fraktion weiter als stellvertretender Fraktionsvorsitzender zur Verfügung stehen. Fabian Wamser ist seit der Kreistagswahl 2020 Mitglied im Kreistag und zog mit den meisten Stimmen auf der SPD-Liste in den Kreistag ein. Er war bis jetzt stellvertretender Vorsitzender der Kreistagsfraktion und ist Vorsitzender der SPD im Landkreis Augsburg. Er engagiert sich außerdem als Stadtrat in Schwabmünchen und war Landratskandidat 2020.

Harald Güller Foto: Güller

Güller, der seit 1996 Kreisrat in Augsburg ist, sagt über seinen Nachfolger: "Mit Fabian Wamser arbeite ich seit vielen Jahren sehr kollegial zusammen. Er bringt die Erfahrung aus seiner bisherigen Arbeit im Kreistag und aus seiner Stadtratstätigkeit in Schwabmünchen mit. Er kann die Menschen für Dinge begeistern, kann führen und hat ein breites und sehr fachkundiges Wissen." Güller begrüßt es, dass ein Generationenwechsel in der Kreistagsfraktion rechtzeitig stattfindet. Vor einigen Monaten hatte er erklärt, nicht mehr für den Landtag zu kandidieren.

Die großen Themen vor der Landtagswahl

Wamser sieht die bevorstehenden Herausforderungen im Landkreis in den Themen Verkehr und Bauen: "Wir werden in der kommenden Zeit intensiv insbesondere darüber diskutieren müssen, wie wir den Nahverkehr im AVV zukunftsfähig aufstellen, wie wir Gesundheitsversorgung im Landkreis gestalten und wie wir Wohnraum wieder bezahlbar machen. Es wird nicht einfach, da die finanzielle Lage in den kommunalen Haushalten voraussichtlich in Anbetracht der aktuellen Krisen nicht rosig sein wird." Wamser, der auch ehrenamtlich als Rettungssanitäter tätig ist, hält außerdem die Frage nach einer guten medizinischen Versorgung im Landkreis für "ein ganz wichtiges Thema". Der SPD-Politiker verspricht: "Wir arbeiten innerhalb der Kooperation mit der CSU vertrauensvoll und sachorientiert im Kreistag von Augsburg zusammen. Das werde ich selbstverständlich fortsetzen."

In ihrer Tätigkeit einstimmig bestätigt wurde Sabine Grünwald, die weiterhin als stellvertretende Landrätin dem Vorstand der Kreistagsfraktion angehört.