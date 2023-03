Wenn die Türe knarzt und streift

Selbermachtipps: Wie die lästigen Geräusche an der Türe verschwinden, weiß ein Schreinermeister. Er hat auch Tipps zur Pflege.

Quietschende und knarzende Geräusche an Türen können nervig sein. Wie sich dieses Übel abstellen lässt, weiß Schreinermeister Herbert Weindl, der in Altenmünster eine Bau- und Möbelschreinerei betreibt.

„In den häufigsten Fällen ist das fehlende Schmiermittel die Ursache, eher selten dagegen ein zu eng eingeschraubtes Flügelband“, erklärt er. Zum Einsprühen der Metallteile - auch das Auftragen mit einem feinen Pinsel ist möglich - verwendet man am besten ein gängiges Mehrzwecköl oder Nähmaschinenöl, rät Herbert Weindl. Nicht verwendet werden sollen klebende Fette, weil sie starke Verschmutzungen verursachen oder verhärten könnten, warnt er. Wer beim Einölen ein Putztuch an den Türstock hält und an den Boden ein Tuch legt, vermeidet zudem böse Flecken. Um die „Pflegeaktion“ durchführen zu können, kann das Türblatt ausgehängt werden. Hier gilt es allerdings zu beachten, dass es unterschiedliche Arten von Scharnieren gibt.

Wie sich Türen anheben lassen

In vielen Bestandsgebäuden sind zweiteilige Türbänder verbaut. Die Türe kann in diesem Fall durch leichtes Drehen nach oben herausgehoben werden. Wer das etwas mühevolle Einhängen des Türblatts auf den Türkegel vermeiden will: „Die Türe mit einem Hilfsmittel soweit anheben, dass sie nicht aus der Führung fällt und dann mit einem Keil unterlegen“, rät der Schreinermeister. Dadurch ist der Kegel frei und kann behandelt werden. Anders verhält es sich, wenn an den Türen dreiteilige Scharniere angebracht sind. Hier werden zuerst mit einem geeigneten Werkzeug, beispielsweise einem Durchschlag, die Bolzen von unten nach oben herausgeklopft und können dann gepflegt werden. Hilfreich ist es bei diesem Vorgang, wenn eine weitere Person mithilft, damit die Türe während des Entfernens der Bolzen nicht umkippt. Neuere Türen haben Bänder mit Tefloneinsatz - damit gibt es auch kein Quietschen mehr, gibt der Schreinermeister Entwarnung.

Wenn Türen am Boden streifen

Ein weiteres Problem im Bereich der Türen kann auftauchen, wenn sich der Bodenbelag im Laufe der Jahre durch Veränderungen am Baukörper hebt oder durch einen höheren Belag ersetzt wird. Die Türe streift dadurch am Boden und verursacht im schlimmsten Fall auch noch Kratzer am Parkett. Um dem Türblatt wieder mehr Spielraum zu verschaffen, kann bei zweiteiligen Scharnieren eine passende Beilagscheibe (Fitschenring) auf jeden Türkegel gesetzt werden. „Allerdings nur so viel, dass die Türe nicht am oberen Rahmen streift“, erklärt der Experte. Bei den dreiteiligen Scharnieren oder bei einer nur geringfügigen Veränderung kann die Korrektur durch das Drehen des oberen Flügelbandes in Richtung des Türblattes erfolgen. Die Kegel am Türstock und das untere Scharnier bleiben unverändert. Sollten diese Varianten nicht zu dem gewünschten Erfolg führen, hilft nur das Kürzen der Türe durch Absägen. „Dies sollte allerdings einem Fachmann überlassen werden“, rät Herbert Weindl.

