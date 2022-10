Wertachkliniken gehen nach Kritik an Neubau-Plänen in die Charmeoffensive

Plus Krankenhauschef Martin Gösele wirbt um Fürsprecher unter den niedergelassenen Ärzten für den geplanten Neubau. Auch die Bevölkerung soll besser informiert werden.

Nachdem die Wertachkliniken Schwabmünchen und Bobingen Ende Juli die Neubaupläne eines gemeinsamen Krankenhauses vorgestellt hatten, gab es erste kritische Stimmen. Ein Schwabmünchner Hausarzt befand einen Neubau gar für unnötig, schließlich seien die Wertachkliniken in einem guten Zustand. Ein Leser wiederum bemängelte die zurückhaltende Informationspolitik und forderte die Veröffentlichung des Oberender-Gutachtens, das einen Krankenhausneubau in B17-Nähe als alternativlos skizziert.