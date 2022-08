Landkreis Augsburg

vor 41 Min.

Wie Gärtner durch richtiges Gießen Umwelt und Geldbeutel schonen können

Der sparsame Umgang mit Wasser ist in Zeiten extremer Trockenheit wichtig.

Plus Die Gärten im Augsburger Land sind extremer Hitze und Trockenheit ausgesetzt. Experten erklären, wie der nachhaltige Umgang mit Wasser im eigenen Garten gelingt.

Von Paula Binz

Heiß und trocken ist und bleibt der Augsburger Sommer auch in den kommenden Tagen. Zudem wird Wasser in Zeiten der Krise zu einem immer wertvolleren Gut. Hobbygärtner stehen daher vor einer großen Herausforderung: Wie lässt sich der Umgang mit Wasser so nachhaltig gestalten, dass sowohl die eigenen Pflanzen, die Umwelt und der Geldbeutel davon profitieren?

