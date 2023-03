Es gibt Kritik am Baugebiet in Langenneufnach

Plus Anwohner haben Bedenken wegen Überschwemmungsgefahr und fordern jetzt auch Schadenersatz.

Sehr umfangreich waren die Stellungnahmen von Behörden wie Landratsamt und Wasserwirtschaftsamt sowie von Anwohnern für das geplante Baugebiet „Westlich der Wörishofer Straße II“, mit dem sich die Gemeinderäte während der jüngsten Sitzung beschäftigten.