Neujahrsempfang in Langenneufnach: Das Miteinander steht im Mittelpunkt

Beim Neujahrsempfang von Gemeinde und Pfarrei ging es nicht nur um das Ehrenamt.

Das gesellschaftliche Leben in einer Gemeinde stellte Bürgermeister Gerald Eichinger während seiner Neujahrsansprache in den Mittelpunkt. Er appellierte an Vereinsvorstände und Mitglieder genauso wie an Kirchenvertreter, sich neue Anreize zu überlegen, um neue Mitglieder anzuwerben. Denn für Neubürger in einer Gemeinde gestalte sich der Schritt, sich als Außenstehender in einen Verein oder in eine Gemeinschaft zu wagen, oft als schwierig.

Gleichzeitig richtete er an die Neubürger die Bitte, Kontakte zu knüpfen, sich einzubringen und das Dorfleben aktiv mitzugestalten. Vor allem für Kinder sei es wichtig, dass Erwachsene als Vorbild zeigen, wie gesellschaftliches Miteinander im positiven Sinne funktioniere, so Eichinger.

Auszeichnungen für besonderes Engagement

Der Bürgermeister nutzte gemeinsam mit seinen beiden Stellvertretern Franz Wenninger und Walter Knoll den Neujahrsempfang, um etliche Vereins- und Kirchenmitglieder für ihr Engagement auszuzeichnen. Die Bürgermedaille in Bronze erhielt Andreas Baur für seinen langjährigen Einsatz im Sportverein sowie als Ersten Vorsitzenden im Tennisclub. Im Schützen- und im Musikverein hatte Monika Gasteiger zahlreiche Funktionen übernommen und wurde deshalb mit der Bürgermedaille in Silber ausgezeichnet. Gasteiger ist zudem Pfarrgemeinderatsvorsitzende. Die Auszeichnung in Gold wurde drei langjährig engagieren Langenneufnachern überreicht.

Seit 30 Jahren arbeitet Claudia Winkler-Eichinger ehrenamtlich in der Bücherei und ist seit 2006 Pfarrgemeinderatsmitglied. Sehr engagiert ist auch Franz Wenninger. Er ist seit 16 Jahren Mitglied des Gemeiderats, war viele Jahre Vorsitzender und Schriftführer im Musikverein und ist seit drei Jahren Zweiter Bürgermeister. Seit zehn Jahren leitet Maritta Brecheisen als Zweite Vorsitzende die Geschicke des Sportvereins. Zuvor war sie viele Jahre in mehreren Leitungsfunktionen im Sportverein tätig und arbeitete im Bücherei-Team.

Stolz zeigten sich Eichinger und seine Stellvertreter auch über die sportlichen Erfolge der zweiten Herrenmannschaft der Tischtennisabteilung. Sie wurde Meister in der Bezirksklasse C und ist in die Bezirksklasse B aufgestiegen. Als Anerkennung dafür überreichte Eichinger von der Gemeinde den Sportlern ein Geldgeschenk. Zu einem späteren Zeitpunkt erhalten Stephan Hornung (Pfarrgemeinderat) und Thomas Brecheisen (stellvertretender Ortsobmann) ihre Auszeichnung in Bronze, da sie während des Neujahresempfangs nicht anwesend sein konnten.

Lesen Sie dazu auch

Menschlichkeit für mehr Frieden

Näher ging schließlich Pfarrer Andreas Schmid auf die Segenswünsche zum neuen Jahr ein. Er meinte, dass nicht alles im Leben beeinflusst werden könne, außer das eigene Verhalten. Er bat deshalb darum, dass jeder durch seine Menschlichkeit zu mehr Frieden auf der Welt beitrage. Musikalisch umrahmt wurde der Neujahrsempfang von der Musikkapelle Langenneufnach. Mit Sekt und einem Buffet versorgten schließlich die Jugendlichen des Sportvereins die Gäste. Als Dank dafür überreichte Eichinger einen Beitrag zur Vereinskasse.