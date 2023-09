Das ist beim Langerringer Markttreiben geboten

Die Böllerschützen eröffnen die das Markttreiben am Sonntag lautstark. Auch Oldtimer sind in Langerringen zu sehen.

Mit dem Glockenschlag vom Kirchturm um 10 Uhr wird das 24. Langerringer Markttreiben von den Böllerschützen mit viel Pulverdampf bei der Kirche angeschossen. Bürgermeister Marcus Knoll gibt dazu das Flaggensignal.

Dieser Markt erfreut sich mit seiner besonderen Atmosphäre mit vielen Ständen von Kunsthandwerkern, einem Flohmarkt, Verpflegungsinseln und besonders den wandernden Musikgruppen großer Beliebtheit von Besuchern aus Nah und Fern. Die Marktleiter Tina Weißig und Karl Reute haben wieder Trommlergruppen, Musikkapellen, Alphornbläser und Tanzgruppen eingeladen. Zwischen den rund hundert Ständen mit Kunsthandwerk, Haushaltswaren , Schmuck und allerlei Dekorationsartikeln gibt es kulinarische Köstlichkeiten für jeden Geschmack und Getränkeoasen.

Karussell und Eisenbahn für Kinder