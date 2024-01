Die Feuerwehr bescherte den Jahreshöhepunkt            

Beim Langerringer Neujahrsempfang wurden besondere Leistungen gewürdigt und Kontakte mit Neubürgern geknüpft.

Beim Neujahrsempfang im Langerringer Gemeindezentrum wünschten die Sternsinger und Bürgermeister Marcus Knoll der Gemeinde ein gutes neues Jahr. Der Empfang diente auch dazu, den neuzugezogenen Bürgern die Gelegenheit zur Kontaktaufnahme mit den Vereinen zu geben. So kann die Integration ins Dorfleben und das ehrenamtliche Engagement gefördert werden. Aber auch besondere Verdienste im vergangenen Jahr stellte Knoll in den Mittelpunkt. So verabschiedete er die Verwaltungsinspektorin Ulrike Reiss nach 31 Jahren aus dem Dienst der Verwaltungsgemeinschaft. Ulrike Reiss war Standesbeamtin und unter anderem für das Friedhofswesen zuständig. „Ich habe mehr als 500 Paare getraut“, sagte die frisch gebackene Pensionärin.

Zwei junge Handwerker zeigten besondere Leistungen bei ihrer Berufsausbildung. Lukas Kramer wurde bei der Gesellenprüfung im Dachdeckerhandwerk bayerischer Landessieger des Jahrgangs 2021 und qualifizierte sich für den Bundeswettbewerb. Florian Schmid hat 2022 die Zwischenprüfung im Maurerhandwerk als Innungsbester der Bau-Innung Augsburg Elias Holl absolviert und qualifizierte sich als Schwabensieger der Projektwoche „Begabtenförderung“ für die Bayerische Meisterschaft der jungen Maurer. Bürgermeister Knoll überreichte Lukas Kramer eine Anerkennungsurkunde der Gemeinde. Florian Schmid erhält diese nachträglich, weil er nicht anwesend sein konnte.

Den Höhepunkt des vergangenen Jahres bescherte aber die Freiwillige Feuerwehr mit der weit über die Gemeinde hinaus besuchten fünftägigen Feier ihres 150. Jubiläums. Die im Festausschuss verantwortlichen 20 Feuerwehrmänner und -frauen mit dem Vorsitzenden Karl Reute, dem Kommandanten Thomas Vogt und Ursula Weimeir an der Spitze, durften sich als Dank dafür und als Erinnerung an dieses Ereignis in das Goldene Buch der Gemeinde eintragen. Der Neujahrsempfang wurde vom evangelischen Posaunenchor musikalisch umrahmt und am Ende sang der Kirchenchor St. Gallus noch zwei Lieder.