Der Sportverein hat wieder alle Geburtstagsjubilare zum Festessen eingeladen und besondere Leistungen gewürdigt.

Zum zwölften Mal fand der von Gallus Ringler ins Leben gerufene Ehrenabend der SpVgg Langerringen statt. An diesem besonderen Abend werden alle Jubilare zu einem Festessen eingeladen, die im vergangenen Jahr einen runden Geburtstag ab 50 oder einen halbrunden ab 75 feiern konnten.

„Das macht uns und den Jubilaren viel mehr Freude als ein Kurzbesuch am Geburtstag, denn so kommen alle zusammen ins Gespräch und identifizieren sich wieder neu mit dem Verein“, sagten die beiden Vorsitzenden Manuel Mayr und Gallus Ringler bei der Begrüßung der rund 100 Gäste. Für die Unterhaltung sorgten die Gesangssolistin Luisa Mayr und ein von Karin Schultz einstudiertes Ballett von gestandenen Männern in Ballettröckchen.

An diesem Ehrenabend wurden aber auch verdiente Mitglieder für ihre besonderen Leistungen gewürdigt. Karin Schultz ist seit 2022 Übungsleiterin in der Abteilung Gymnastik und hat in dieser Zeit und bis heute viele Kindertanzgruppen und die Montagsgruppe der Damen geleitet. Karen Lohner sorgt seit vielen Jahren für die Logistik und Verpflegung bei Turnieren und allen Veranstaltungen der Abteilung Reiten. Luitgard Zech wurde zum Ehrenmitglied ernannt, da sie mehr als 25 Jahre dem Verein angehört und das 75. Lebensjahr vollendete.

Darüber hinaus würdigten die beiden Vorsitzenden die Leistung der ersten Tischtennismannschaft, die den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft hat. „Zum funktionierenden Vereinsleben trägt aber auch die heimliche achte Abteilung bei“, sagte Gallus Ringler und meinte damit die Gruppe, die seit mehr als zwanzig Jahren die Altpapiersammlungen durchführt und so die Jugend des Vereins unterstützt. Für die Bewirtung mit Speis und Trank im Sportheim sind nicht nur beim Ehrenabend, sondern das ganze Jahr über die Vereinswirtin Uli Strehle und Michael Schorer mit ihren Helfern verantwortlich und dafür bedankten sich die beiden Vorsitzenden. Die Bedienung am Ehrenabend übernahm das Team der B-Jugend-Fußballer der JFG Singoldtal. Zum Abschluss des Ehrenabends im Sportheim stellte sich der gesamte Vorstand mit den anwesenden Abteilungsleitern den Jubilaren vor und wünschte ihnen mit einem gemeinsamen Lied „Zum Geburtstag viel Glück“.