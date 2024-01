Generationenwechsel an der Spitze der Langerringer Feuerwehr

Vier Feuerwehr-Urgesteine übergeben Schlüsselpositionen an junge Nachfolger. Mehrere Mitglieder werden für ihr langjähriges Engagement geehrt.

Die 151. Generalversammlung ist zur Weichenstellung für die Zukunft der 1873 gegründeten Langerringer Feuerwehr geworden. Mit dem ersten Kommandanten, dem Vereinsvorsitzenden, sowie dem Schriftführer und Kassier wurden wichtige Positionen zum Teil nach Jahrzehnten in jüngere Hände übergeben.

Als Nachfolger des ersten Kommandanten Thomas Vogt wurde der bisherige zweite Kommandant Tobias Wiedl gewählt und dessen Position nimmt künftig der 37-jährige Gerhard Ringler ein. Auch beim Vorsitz des Feuerwehrvereins tritt der bisherige Stellvertreter, der 27 Jahre alte Florian Weimeir, in die Fußstapfen von Karl Reute, der den Verein 30 Jahre lang führte.

Neue Ehrenmitglieder und ein Ehrenvorsitzender

Mit dem 23-jährigen Julian Weißig als neuen zweiten Vorsitzenden wurde die Verjüngung noch deutlicher. Der Vater des neuen Vorsitzenden, Stefan Weimeir, übergibt das Amt des Schriftführers an die 19-jährige Tamara König. Deren Vater Wolfgang König wird als Kassier vom 25-jährigen Johannes Vogt beerbt. Schon aufgrund dieser Familienbindungen ist der reibungslose Übergang vorgezeichnet, zumal die bisherigen Führungsleute der Wehr weiterhin auch nach Abgabe der Verantwortung zur Verfügung stehen werden.

Die scheidenden Führungskräfte wurden für ihre Verdienste von den 76 Versammlungsteilnehmern einstimmig und außerordentlich zu Ehrenmitgliedern und Karl Reute zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Er erhielt zusammen mit Thomas Vogt auch eine Ehrenurkunde der Gemeinde von Bürgermeister Markus Knoll überreicht.

Viele Mitglieder sind schon mehrere Jahrzehnte bei der Feuerwehr

Karl Reute trat 1985 in die Feuerwehr ein und wurde schon neun Jahre später mit 25 Jahren der jüngste Vorsitzende der Feuerwehrvereine im Landkreis. Im gleichen Jahr wurde er Löschmeister und ist nun seit 39 Jahren aktiver Feuerwehrmann und dabei 30 Jahre lang als Vorsitzender. Auf eine ebenso lange Amtszeit blickt Wolfgang König als Kassier zurück. Noch drei Jahre länger ist er der Chef der Thekenmannschaft und seit 1992 Gruppenführer. Stefan Weimeir war 18 Jahre lang als Schriftführer und seit 2001 als Gruppenführer tätig. Ebenso lange führte der heute 51-jährige Thomas Vogt die aktive Wehr als erster Kommandant.

Lesen Sie dazu auch

Ebenfalls zum Ehrenmitglied ernannt wurde Michael Reute, der seit 40 Jahren die Position des Gerätewartes ausübt und seit seinem Eintritt im Jahre 1977 immer auch als Gruppenführer und 24 Jahre lang als stellvertretender Kommandant fungierte. In die Ära dieser Feuerwehrlegenden fällt vor allem der Neubau des Feuerwehrhauses mitten im Dorf und als krönender Abschluss das grandiose Fest zum 150-jährigen Jubiläum mit Einweihung des neuen Einsatzfahrzeugs HLF 20 im vergangenen Jahr.

Auch regelmäßige Ehrungen gab es bei der Versammlung. So wurden Günter Müller und Franz Ringler für 40 und Christian Sigl für 25 Jahre aktiven Dienst ausgezeichnet. Urkunden für 25 Jahre passive Mitgliedschaft erhielten Franz Baur und Christian Schorer. Altersbedingt wurden Helmut Baumgartner, Karl Botzenhardt, Lorenz Egger, Hans Müller und Thomas Sauerbrey zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Größter Einsatz war der Brand einer Maschinenhalle in Gennach

In seinem letzten Jahresbericht schilderte Kommandant Thomas Vogt 31 Einsätze. Der größte der sechs Brandeinsätze war bei einer landwirtschaftlichen Maschinenhalle in Gennach am 2. Juli. Zusammen mit 24 technischen Hilfeleistungen und einem Fehlalarm kamen 767 Einsatzstunden zusammen.

In Gennach brannte Anfang Juli eine Maschinenhalle. Foto: Thorsten Bringezu

Die Wehr hat 74 aktive Feuerwehrleute, davon 23 Atemschutzträger. 18 Mädchen und Jungen sind bei der Jugendfeuerwehr. Zusammen mit 16 passiven, 111 fördernden und 43 Ehrenmitgliedern umfasst der Feuerwehrverein 262 Personen. Bei der Versammlung wurden sieben neue Mitglieder aufgenommen, davon fünf Jugendliche.

Als Kassenprüfer wurden Günter Müller und Herbert Graßl wiedergewählt. Die Fahnenabordnung wird durch Markus Weimeir, Kevin Müller und Thomas Rommel gestellt.