Radfahrer übersehen: 57-Jähriger muss ins Krankenhaus

Ein Mann auf einem Pedelec wurde am Donnerstag in Gennach übersehen und angefahren.

Leicht verletzt wurde am Donnerstag ein 57-jähriger Mann, der auf einem Pedelec in der Dorfstraße in Gennach unterwegs war. Laut Polizeibericht wurde er von einer 18-jährigen Autofahrerin übersehen, die um 19 Uhr von einer Hofeinfahrt in die Dorfstraße einfahren wollte. Der 57-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf rund 100 Euro geschätzt. (AZ)