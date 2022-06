Langerringens Entwicklung im Fokus: Jetzt startet die Bürgerbeteiligung

Langerringen wächst und entwickelt sich. Wie - das sollen auch die Bürgerinnen und Bürger entscheiden. Über ein Portal können sie ihre Vorschläge einbringen.

Langerringen sieht anders aus, also noch vor fünf Jahren. Das neue Kinderhaus St. Leonhard für Krippenkinder steht, der alte Schorerhof ist nun ein modernes Gesundheitszentrum, und am Ortsrand wird gerade das neue sechs Hektar große Baugebiet erschlossen.

Wie es mit dem Ort in Zukunft weitergehen soll, darum macht sich Bürgermeister Marcus Knoll derzeit Gedanken. Der Gemeinderat hat ein Entwicklungskonzept in Auftrag gegeben, das den Rahmen für Veränderungen stecken soll. Ein etwa 100 Hektar großes Gebiet im Hauptort wird überplant. Es geht unter anderem um große Themenbereiche wie Nachverdichtung, Radwege, das Ortsbild, Zentrumsgestaltung, Wohnen, Kinder- und Seniorenbetreuung, Klimaschutz und erneuerbare Energien, ÖPNV und Nahversogung. Aber auch banal erscheinende Fragen spielen eine große Rolle: Welche Form soll ein Hausdach haben oder wie sollen aufgelassene Hofstellen im Ort weiterentwickelt werden?

Befragung im Netz bis 15. Juli

"Wir sind auf einem guten Weg. Aber es gibt immer etwas zu verbessern. Und genau an diesem Punkt sind nun die Langerringer Bürgerinnen und Bürger gefragt", so Knoll. Im Internet können sie ab sofort bis 15. Juli zahlreiche Fragen zu verschiedenen Themenbereichen beantworten, Wünsche oder Kritik äußern. "Ich bin auf die Antworten sehr gespannt", sagt Knoll.

Das Entwicklungskonzept reicht weit in die Zukunft und hat vor allem die kommenden 15 Jahre im Blick. Viele spürbare Maßnahmen, die etwa das Ortsbild verschönern oder anders gestalten sollen, brauchen Zeit. Durch das Konzept erhält Langerringen die Möglichkeit, die darin vorgeschlagenen Projekte von der Regierung bezuschussen zu lassen, im Regelfall bis zu 60 Prozent. Nach Möglichkeit sollen die Rahmenbedingungen des Konzepts nach der Fertigstellung auch auf die Ortsteile übertragbar sein.

Ort soll dörflichen Charakter behalten

Klar ist für Knoll: "Langerringen soll einen dörflichen Charakter behalten. Das kann aber durchaus modern interpretiert werden, wie der Schorerhof gezeigt hat." Ein besonderes Anliegen ist es Knoll, dem lang gestreckten Ort eine Art Zentrum zu geben, der eigentlich gar keines hat. Oder gar zwei? Das ist Ansichtssache. Ihm schwebt vor, den Bereich zwischen Kirche (quasi das kulturelle Zentrum mit Rathaus und Gemeindezentrum St. Gallus) und dem Schorerhof-Areal (das Versorgungszentrum mit Bäcker, Metzger und Gesundheitshaus) für alle Verkehrsteilnehmer und vor allem für Radfahrer attraktiver zu gestalten. "Ich möchte Ideen sammeln, wie man diese beiden Kerne verbinden kann. Wie man den ruhenden und den fließenden Verkehr unter einen Hut bringen kann."

Bürgerworkshops ab 22. Juli

Hilfreiche Antworten auf diese und viele weitere Fragen sollen nun Bürgerinnen und Bürger liefern: bis 15. Juli im Netz und ab Ende Juli in Projektworkshops. Der Auftaktworkshop findet am Freitag, 22. Juli, ab 16 Uhr im Gemeindezentrum St. Gallus statt. Mit einer Fertigstellung des Konzepts rechnet Knoll in etwa 18 Monaten.

Hier geht's direkt zur Umfrage: https://lena.infoportal-land.de/langerringen. Fragebögen in Papierform können im Rathaus abgeholt werden.